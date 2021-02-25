المرغني جمعة يدعو لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب

دعا الصحفي المرغني جمعة، إلى رفع الحصانة عن بعض النواب وتقديمهم للمحاكمة بتهمة ممارسة الابتزاز والتربح من وظيفتهم.

وقال المرغني في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،:”من قال إن النواب فوق القانون؟ من قال إن حصانتهم مطلقة وإن بإمكانهم ممارسة الابتزاز والتربح من وظيفتهم؟ الحديث على صفحات الفيس لا يعدو التشهير بأن فلان قبض وفلان طلب وفلان ضغط لتعيين أحد أقاربه هو نوع من الدش الفاضي.. وبإمكان من يتضرر رفع دعوى تشهير ولن يستطيع أن يتحجج بحرية الرأي وحرية التعبير. في المقابل كل من يساوم على الحصول على مصلحة شخصية من النواب أو تعيين أحد أقاربه أو تحقيق مصلحة شخصية يمكن جره إلى المحكمة وبقوة القانون ولو تمكنا من وضع أحد الفاسدين في القفص أو بعضهم سنكون قد بدأنا تصحيح المسار”، بحسب تعبيره.

وتابع المرغني، :”السيد دبيبة أو المجلس الرئاسي يمكنهم أن يتقدموا مباشرة إلى النائب العام بتهمة الابتزاز واساءة استخدام السلطة ضد كل من طلب مصلحة مادية أو ساوم على حضور الجلسة أو منح الثقة. في حال تعذر ذلك عليهم مصارحة الرأي العام وطرح الورق على الطاولة وبالأسماء والوقائع حتى لا يجرؤ أحد على المساومة سرا أو علنا. اساتذة القانون واخوتنا المحامين عليهم ممارسة دورهم إذا كان الدفاع عن المتهمين واجبا مقدسا فمن باب اولى ان يترافعوا باسم الشعب البريء”، على حد قوله.

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