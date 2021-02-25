مركز شرطة أبوسليم تعامل مع 590 محضرا خلال 2020 منها سرقات بـ350 ألف دينار

أعلنت مديرية أمن طرابلس إحصائية بعدد المحاضر التي تعامل معها مركز شرطة أبو سليم خلال العام الماضي، والتي بلغت 590 محضرا.

ومن أبرز تلك القضايا واقعة سرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي بقيمة 220 الف دينار، والسطو على 90 ألف دينار من داخل شقة، وسرقة مبلغ مالي قيمته 15.630 ألف دينار، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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كما شملت الوقائع أيضا سرقة كروت شحن بقيمة 25 ألف دينار، وسلب مصوغات ذهبية من داخل سوق أبو سليم، إضافة إلى السطو على كوابل كهربائية من داخل إحدى الشركات، إضافة إلى جريمة خطف.

وبلغ عدد المتهمين المحالين للنيابة 113 مطلوبا، كما بلغ عدد قضايا الأحداث 7 قضايا، وعدد القضايا الجنائية 114 واقعة، والسيارات المسروقة سبع، والمسترجعة واحدة.

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