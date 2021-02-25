الكون تعلن صدور كتاب «تاريخ الاكتشافات الأخيرة في كيريني»

أعلنت مكتبة الكون للنشر والطباعة، اليوم الخميس، صدور الكتاب الثالث ضمن باقة إصدارات المكتبة للعام 2021م، بعنوان (تاريخ الاكتشافات الأخيرة في كيريني) من تأليف ضابطا البحرية البريطانية (روبيرت مردوخ سميث) و(أدوين أوغوستوس بورشير) وترجمة أستاذ التاريخ في الجامعة السنوسية الاسلامية في البيضاء (حسين الفقيه).

وأوضحت المكتبة، أن هذا الكتاب طبع للمرة الأولى عام 1864م أي قبل 157 عاما من الآن، ويقول الأستاذ المشارك بقسم الآثار الكلاسيكية في جامعة بنغازي د. خالد الهدار مقدما للكتاب:”يُعد هذا الكتاب عملاً توثيقياً مهماً فلأول مرة في قوريني (شحات الأثرية) توثق الحفريات بالصور والرسم والوصف، وتعمل مخططات للمعالم الأثرية بعد التنقيب عنها، مما يجعل من الكتاب من الكتب الرائدة في الكشف الأثري عن قوريني، كما يبرز الكتاب الحفريات التي أجريت في مدينة توكرة وطلميثة وسوسة، ومواقع أخرى مثل فيكوس (رأس الحمامة)، وقصر المقدم وقلعة القيقب وقلعة المرج، وبنغازي وغيرها. وقد تركا من خلال زيارتهما تلك؛ وصفاً لبعض البقايا الأثرية مُدعّماً بالصور والرسم أحياناً. لذا يُعد كتابهما وثيقة مهمة في تاريخ الكشف الأثري لمواقع أخرى خارج قوريني. وأن ترجمته للغة العربية يعد مجهوداً كبيراً مثمراً قام به أ. حسين الفقيه، وإضافة للمكتبة الليبية التي تزدان بأغلب كتب الرحالة والمستكشفين خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لليبيا التي ترجمها أساتذة فضلاء إلى اللغة العربية من لغات أجنبية مختلفة”.

فيما قال رئيس مجلس ادارة مكتبة الكون فتحي بن عيسى، “إن قيمة الكتاب تعد إضافة لكل ما ذكر أنه يوثق ويخبرنا أين نقلت آثار ليبيا وفي أي متحف من متاحف العالم معروضة اليوم، وهو ما يساعدنا ذات يوم للمطالبة بإعادة هذه الكنوز لنا”.