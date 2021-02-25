عقيلة يلتقي اللجنة العليا لمعرض درنة للكتاب

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التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس، برئيس اللجنة العليا لمعرض درنة للكتاب والمساهمين والناشرين والمكتبات الكبرى المشاركة في هذا المعرض وعدد من المثقفين المشاركين في فاعليات المعرض.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن عقيلة حيّا القائمين على المعرض على جهودهم ونشاطهم الثقافي الكبير.

وأضاف المريمي، أن عقيلة أكد على أن مثل هذه الأنشطة ترفع من المستوي الثقافي للمواطنين ولمحبي القراءة والكتابة والإبداع بشكل عام، كما أنها تحفز الأدباء والكتاب على الكتابة والنشر.

وقال المريمي، أن الوفد الثقافي عن معرض درنة للكتاب قام بتقديم درع الوفاء لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وعدد من الكتب في مجالات متعددة من دور النشر المشاركة في المعرض.