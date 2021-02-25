سيناتور أمريكي: سنعاقب كل من يسعى لإفساد التحول الديمقراطي في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأن السناتور الأميركي الجمهوري ماركو روبيو انضم إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس كونز والجمهوري ليندسي غراهام وكريس مورفي، في جهود إعادة تقديم قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز سياسة الولايات المتحدة في دعم الحل الدبلوماسي للصراع في ليبيا، مشيرة إلى أن بمقتضى القانون ستتم معاقبة من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان أو يدعمون التدخل العسكري الأجنبي أو يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

ومن جانبه، أعرب السناتور ماركو روبيو عن فخره بالانضمام مرة أخرى إلى السناتور كونز في إعادة تقديم هذا القانون المهم، الذي يسعى إلى تعزيز سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا لدعم حل سلمي للصراع المستمر.

و من جانبه، قال السناتور كريس كونز إن القانون يفرض عقوبات على أولئك الذين يسعون للوقوف في طريق التوصل إلى حل دبلوماسي في ليبيا.

وأشار كريس إلى أن النتائج التي توصل إليها ملتقى الحوار السياسي، واختياره سلطة انتقالية جديدة، برعاية الأمم المتحدة، قائلا إنه يجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، وضمان ألا يؤدي التدخل الأجنبي أو أي أزمة أخرى إلى عرقلة العملية السياسية.

كما لفت السناتور ليندسي غراهام إلى أن الهدف من المشروع هو منع الأزمة الليبية من الانتشار، وهو ما يحول المنطقة بأكملها إلى أرض خصبة للإرهابيين.

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