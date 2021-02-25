الدغيس: التحورات في الفيروس قد تكون بداية النهاية لوباء كورونا

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

25 February, 2021

سلط أستاذ علم الفيروسات بجامعة طرابلس أ.د. إبراهيم الدغيس، الضوء على ملف اكتشاف السلالة الفيروسية الإنجليزية المتحورة (B.1.1.7) لفيروس كورونا في ليبيا.

وقال الدغيس، في ورقة تحليلية، :”من أصل (88) عينة موجبة تم اكتشاف السلالة الجديدة في عدد (23) منها وبنسبة (26%) من إجمالي العينات المختبرة عشوائيا.. هناك عدة أسئلة تحتاج إلى إجابات: السؤال الأول: هل دخلت السلالة الجديدة إلى ليبيا الآن أم أنها موجودة في ليبيا منذ مدة؟ السؤال الثاني: هل هناك إمكانية لاختبار عينات موجبة عشوائية سجلت خلال الأشهر الماضية (من شهر أكتوبر 2020 إلى شهر فبراير 2021) لمعرفة تاريخ دخول السلالة الجديدة لليبيا تقريبا؟ السؤال الثالث: عدد (23) حالة المصابين بالسلالة الفيروسية الانجليزية هل هم من نفس المنطقة؟ وهل هم من نفس المدينة؟ أم هم من مناطق ومدن مختلفة داخل ليبيا؟ السؤال الرابع: هل تم التواصل وجمع المعلومات من هذه الحالات (23) المصابة بالسلالة الجديدة من حيث الأعراض؟ وشدة الأعراض؟ ودخولهم للعزل أو لم يدخلوا العزل؟ وهل كانوا مسافرين؟ المخالطين لهم؟ وغير ذلك من المعلومات المهمة للتقصي ومعرفة تاريخ الحالات ومصدر العدوى ووو……عموما الدول العظمى والمتقدمة علميا وطبيا لم تستطع التحكم في المرض ولم تستطع منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس، فالفيروس الجديد المتحور سجل في 94 دولة مع حدوث انتشار للفيروس داخل 47 دولة بحسب المصادر”.

وتابع الدغيس، :”التحورات في الفيروس قد تكون بداية النهاية لهذا الوباء، فالفيروس الجديد أسرع انتشارا وليس أشرس من الفيروس الأصلي، وقد يكون بمثابة لقاح مجاني من عند الله بعد قصور الدولة في استجلاب لقاح للشعب الليبي، عموما لازالت الأبحاث مستمرة ودائما هناك أخبار جديدة عن الفيروس فد تناقض الأخبار السابقة المنشورة.. نأمل الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة من تباعد ولبس الكمامة وتطهير اليدين، إلى حين وصول اللقاح لليبيا، وحسب الأبحاث المنشورة فاللقاح يوفر مناعة ضد السلالة الفيروسية المتحورة”.

كما أعرب الدغيس، عن شكره للمختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض على جهودهم في هذا الصدد، سائلا المولى عز وجل أن يرفع هذا الوباء وأن يحفظ العباد والبلاد.