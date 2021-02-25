وُصول 20 ألف طن من غاز الطهي إلى ميناء مصراتة

وصل إلى ميناء مصراتة، عدد من السفن التجارية المحملة بسيارات وسلع وبضائع متنوعة وفقا لما نشرته المنطقة الحرة في مدينة مصراتة عبر منصاتها الرسمية.

واستقبل مرفأ مصراتة باخرة السيارات ” افيفا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الملكية”، وعلى متنها 126 سيارة مستوردة من السوق الإسبانية.

وقد وصلت إلى الرصيف النفطي ناقلة المحروقات “غاز كونكورد” التابعة للوكيل الملاحي شركة “العالمية”، وعلى متنها 20 ألف طن من غاز الطهي قادمة من ميناء الزويتينة.

وكانت قد وصلت، قبل أيام، ناقلة السيارات HOEGH NEW YORK التابعة للوكيل الملاحي شركة “الفلك المشحون”، وعلى متنها 2455 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

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