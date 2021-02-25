عاجل ليبيا الان

تسريبات عن وجود صفقة بين عقيلة صالح ونواب الجنوب لضمان بقائه في الرئاسة

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف الباحث السياسي علي بو زيد، عن وجود صفقة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبعض نواب الجنوب .

وأكد بو زيد، في تصريح صحفي، أن هناك معلومات مسربة تفيد باحتفاظ عقيلة برئاسة المجلس مقابل حصول الجنوب على عدة حقائب سيادية..وفقا لقوله .

وأضاف بو زيد، أن إزاحة عقيلة صالح عن رئاسة النواب ستكون فيها صعوبة كبيرة، مرجحا أن يتم مناقشة منح الثقة للحكومة أولاً .

وأشار بو زيد إلى أن الجلسة التي ستعقد بطرابلس وتضم النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، لن تكون نهاية حالة الانقسام في مجلس النواب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك