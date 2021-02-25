أوحيدة: لا أثق في أي أحد سكت على التواجد الأجنبي في ليبيا

أكد الصحفي علي أوحيدة ، اليوم الخميس، أنه لا يثق في أي سياسي أو ناشط أو حقوقي سكت طيلة السنوات الماضية على تغول المليشيات والتواجد الأجنبي في ليبيا، قائلا “إنه لا يوجد أي مبرر لذلك.

وأضاف أوحيدة في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أكبر شخصية مثيرة في ليبيا هو “العوال” يشاهد ويحضر كل شيء و لا يتحدث والجميع يخشاه.

وأوضح أوحيدة أن الليبيين أقاموا مربوعة تتسع لأربعة أشخاص وهم “السارق، الميليشياوي، العميل، والعوال” مشيرا إلى أن هذه البلاد هي ضحية جرذان، قائلا “أن لم تستعمل أظافرك فإنهم لن يترددوا في استعمال أظافرهم وفقا لقانون الطبيعة”، حسب وصفه.

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