«عمل الوفاق»: إنشاء مركز لتدريب الباحثين عن العمل في غات

أعلنت وزارة العمل في حكومة الوفاق الترتيب لإنشاء مركز لتدريب الباحثين عن العمل في مدينة غات، وإطلاق برامج تدريبية للمرأة وشـريحة ذوي الإعاقة وتدريب موظفي مكتبي العمل غـات والعوينات.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأربعاء بديوان الوزارة، برئاسة الوزير المهدي الأمين وعضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة غات أبكدا الكوني، ومدير مكتب الوزارة بالبلدية السنوسي أجدال، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واتفق على توفير المجلس البلدي غات مبنى ملائما، فيما ستتولي الوزارة تحويله إلى مركز التدريب، كما تقرر استخدام مراكز دعم المرأة بالمدينة في إطلاق برامج متخصصة لتأهيل النساء في مجالات عمل متعددة.

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