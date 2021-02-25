«مكافحة الأمراض»: 571 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 800 شخصا ووفاة 5 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 24 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (338).

واستلم المركز عدد (2946) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (782) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1620) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (116) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (154) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (47) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (62) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (5) عينات، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (79) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (71) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2375) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (571) عينة موجبة لفيروس كورونا (456 جديدة + 115 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 287 حالة جديدة

عدد 73 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 8 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

3.جنزور

عدد 12 حالة جديدة

4.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

5.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 10 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

8.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

9.اسبيعة

عدد 2 حالة جديدة

10.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

11.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

13.السواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

14.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

15.الزنتان

عدد 14 حالة جديدة

16.سبها

عدد 16 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

17.الشاطئ

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

18.البوانيس

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

19.ام الارانب

عدد 1 حالة مخالطة

20.الغريفة

عدد 2 حالة جديدة

21.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

22.أوباري

عدد 1 حالة جديدة

23.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

24.الجميل

عدد 3 حالة جديدة

25.الجفرة

عدد 4 حالة جديدة

26.قصر بن غشير

عدد 2 حالة جديدة

27.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

28.كاباو

عدد 3 حالة جديدة

29.القره بوللي

عدد 13 حالة جديدة

30.تازربو

عدد 1 حالة مخالطة

31.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

32.الحوامد

عدد 1 حالة جديدة

33.غريان

عدد 8 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

34.الزاوية المركز

عدد 10 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

35.الزاوية الغرب

عدد 24 حالة جديدة

36.درج

عدد 1 حالة جديدة

37.وازن

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 800 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 693 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في السائح

3.عدد 5 حالات في غريان

4.عدد 3 حالات في القلعة

5.عدد 17 حالة في الزاوية الغرب

6.عدد 37 حالة في سبها

7.عدد 12 حالة في سرت

8.عدد 8 حالات في مصراته

9.عدد 20 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الخمس

2.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

3.عدد 2 حالة في سبها

4.عدد 1 حالة في الشاطئ

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 131833

2.الحالات النشطة : 10886

3.المتعافين : 118791

4.الوفيات : 2156