قائد إيريني: ليبيا الآن في مرحلة حاسمة.. ونحن نراقب ما يحدث بحرًا وبرًا وجوًا

قال قائد عملية إيريني، لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، الأدميرال فابيو أجوستيني، إننا “مستعدون لأي نوع من الدعم يقرره لنا المجتمع الدولي وأطراف النزاع ودول الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف «أجوستيني»، في تصريحات صحفية، حول مسألة تحقيق استقرار دائم في ليبيا، أنه “لاتزال هناك مشكلات كثيرة ومنها على وجه التحديد وجود المرتزقة والقوات المسلحة غير المشروعة على الأراضي الليبية”، بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأردف أن “إيريني مستعدة لتقديم أي نوع من الدعم يطلبه المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي وأطراف النزاع في ليبيا.

وأوضح أن “ليبيا الآن في مرحلة حاسمة ويوجد حكومة انتقالية ينبغي تشكيلها قريبا”، مشيراً إلى أنه “نحن نراقب ما يحدث في البحر والبر والجو”.