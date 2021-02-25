مكافحة الأمراض: 5 وفيات و 571 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل خمس حالات وفاة و 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز في نشرته اليومية بأن إجمالي حالات الوفاة في ليبيا بفيروس كورونا وصل إلى 2156 ، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 131833

وقال المركز إنه تسلم 2946 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 2375 عينة، وإيجابية 571 عينة موزعة بواقع 456 حالة جديدة، و115 مخالطة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 782 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و1620 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و116 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و154 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و47 عينة من مختبر بلدية سوق الجمعة، و62 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية.

إضافة إلى 4 عينات من مختبر فرع المركز الوطني تازربو، وعينتين من مختبر فرع المركز الوطني الكفرة، و5 من مختبر فرع المركز الوطني الجفرة، و79 عينة من مختبر مركز مصراتة الطبي، و4 من مختبر فرع المركز الوطني طبرق، و71 من مختبر فرع المركز الوطني غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24