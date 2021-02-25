شركة الكهرباء تعلن ساعات طرح الأحمال الخميس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، طرح الأحمال من ساعتين إلى ثلاث ساعات في المنطقتين الغربية والجنوبية.

ولفتت الشركة ايضا في نشرتها اليومية لطرح الأحمال إلى أن الطرح من ساعتين إلى ثلاث ساعات في المنطقة الشرقية.

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ساعات طرح الأحمال، بعد تراجع كبير مطلع فبراير.

وأرجعت الشركة انقطاعات التيار المتكررة إلى حالات السرقة التي تتعرض لها معداتها في عدة أماكن، مطالبة أجهزة الأمن بمواجهة تلك الظاهرة.

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