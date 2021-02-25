ميناء طرابلس يستقبل ناقلة محملة بـ 34 مليون لتر «بنزين»

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط رسو ناقلة النفط «أنوار الخليج» في رصيف ميناء طرابلس البحري صباح اليوم الخميس.

وتحمل الناقلة 34 ألف مليون لتر من الوقود «بنزين»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: شركة البريقة تعلن السطو على 3 من شاحناتها

وباشررت الناقلة تفريغ حمولتها، فور مغادرة الناقلة «أنوار النصر» رصيف التفريغ؛ لتوجه الشحنة إلى شركات التوزيع ثم مختلف محطات الوقود التابعة لها.

وطمأنت إدارة الشركة المواطنين بتوفر الوقود، ودعتهم إلى عدم الازدحام على المحطات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا