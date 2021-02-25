الرصد والتقصي تراغن: المدينة تفتقر لجهاز “PCR” ومعدل الاصابات يصل إلى 50% من عدد المسحات

ليبيا – قال رئيس فريق الرصد والتقصي في بلدية تراغن حاتم اشعيبان إن معدل الإصابات في المدينة غالبًا ما يصل إلى 50% من عدد المسحات المأخوذة، فيما تبقى نسبة الوفيات ضعيفة جدًا.

اشعيبان وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، بيّن أن المدينة لم تسجل حالات كثيرة تتطلب الإيواء في العزل، وعدد الحالات الموجودة في مركز العزل حاليًا حالتان فقط، أما البقية فيقومون بالحجر الذاتي في المنازل.

وأضاف أن هناك نقصًا في المُشغلات، ما يصحبه ضعف في أخذ العينات من المواطنين، مشيرًا إلى أن جميع العينات ترسل إلى مركز سبها الطبي؛ لافتقار المدينة لجهاز “PCR”.

وتوقع اشعيبان أن يتسلموا في الفترة المُقبلة جهاز الكشف عن فيروس كورونا، وفق وعود التنمية المُستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية