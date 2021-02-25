المشري لـ سفير الاتحاد الأوروبي: يجب معالجة المختنقات بعيدًا عن الحلول التلفيقية السريعة

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، والوفد المرافق له، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس المستجدات السياسية وسبل دعم مساراتها، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في إرساء دعائم الاستقرار في ليبيا.

وأعرب المشري عن تطلّعه لدور إيجابي أكبر للاتحاد تجاه الملف الليبي، مشددًا على ضرورة معالجة المختنقات بعيدًا عن الحلول التلفيقية السريعة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالتوافق على الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

من جهته أكد سفير الاتحاد الاوروبي على أن الاتحاد سيبذل المزيد من الجهود لدعم العملية السياسية، من خلال التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، وكذلك تقديم الدعم الفني عن طريق مجموعات العمل التابعة للاتحاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية