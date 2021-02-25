ليبيا الان

المشري لـ سفير الاتحاد الأوروبي: يجب معالجة المختنقات بعيدًا عن الحلول التلفيقية السريعة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، والوفد المرافق له، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس المستجدات السياسية وسبل دعم مساراتها، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في إرساء دعائم الاستقرار في ليبيا.

وأعرب المشري عن تطلّعه لدور إيجابي أكبر للاتحاد تجاه الملف الليبي، مشددًا على ضرورة معالجة المختنقات بعيدًا عن الحلول التلفيقية السريعة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالتوافق على الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

من جهته أكد سفير الاتحاد الاوروبي على أن الاتحاد سيبذل المزيد من الجهود لدعم العملية السياسية، من خلال التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، وكذلك تقديم الدعم الفني عن طريق مجموعات العمل التابعة للاتحاد.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أحدي الحلول التلفيقيه هي آتيانهم بك أنت عندما فشل الارهابي عبدالرحمن السويحلي صاحب قرار 7 لتدمير بني وليد في تسيير المجلس الاعمي آتوا بك أنت لتكون علي رأس هرم المجلس الأعمي للدولمه فالأرهابي مثلك هو مريض نفسي ومرضه دفعه ليكون ارهابي لانه يجد في لون ورائحه الدم راحه نفسيه لذلك الارهابي له أحد المكانين مستشفي قرقارس للامراض الفسيه او السجن وليس مكانه ان يرأس المجلس الاعمي للدونه وليس للدوله

    رد