الشركسي: عدد كبير من النواب يمارسون الابتزاز على حكومة الدبيبة مقابل عقد جلسة بنصاب كامل

ليبيا – ذكر عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن هناك عددًا كبيرًا من النواب يمارسون نوعًا من الابتزاز على الحكومة الجديدة مقابل عقد جلسة بنصاب كامل.

الشركسي وفي مداخلة لبرنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء، أوضح أن أحد نائبي رئيس مجلس النواب اشترط على عبد الحميد الدبيبة إذا أراد عقد جلسة أن يُعيّنه شخصيًا رئيسًا للمخابرات ،وبحسب خارطة الطريق، حتى ينال رئيس الحكومة الثقة من مجلس النواب.

وتابع: “في حديثي مع السيد عبد الحميد الدبيبة أخبرته أن لدينا 13 دائرة انتخابية، وعليك أن تنشأ حكومة بها 13 وزيرًا، وكل دائرة انتخابية تختار الأفضل. وهذه الوزارات تشكلها بنفسك، بحيث تشتغل في هذه المدة الزمنية التي لا تتجاوز ثمانية أشهر، لأن يوم 24 ديسمبر المقبل شيء مقدس”.

وأضاف: “الحاضنة المحلية والحاضنة الدولية وملتقى الحوار السياسي يراقبون عن كثب للوصول إلى هذا التاريخ، وإذا تجاوزت هذا التاريخ لن تستمر يومًا واحدًا؛ الناس ستخرج عليك في الشارع، وأخبرته أنه من الأفضل أن يكون خروجك مشرفًا أفضل من الطريقة التي سيخرج بها السيد فائز السراج الآن”.

الشركسي أفاد: “إذا جاء الحميد الدبيبة بحكومة مصغرة وتكنوقراط عددها لا يتجاوز الـ 15 وزيرًا ويقدم ما يفيد أنه سيحافظ على وصولنا لتاريخ 24 ديسمبر المقبل، من هذا المنطلق ستمنحه لجنة الحوار الثقة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية