“ميلود الأسود”: النقاش لايزال قائما حول جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

قال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، إن “الصورة أصبحت إلى حد ما واضحة لدى النواب وحول مسألة المكان، فلجنة (5+5) لم تعطِ جواباً واضحاً أو شافي بأن تكون الجلسة آمنة في مدينة سرت، وهذا يفتح الخيار أمام مدن أخرى ولا أعتقد أن هناك خلافًا كبيرًا حول أي مدينة تكون، ولكن الأغلب ستكون غدامس”.

وأضاف الأسود، في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24»، أن “اللقاء التشاوري الذي شهد حضور نائبي رئيس مجلس النواب، الأول فوزي النويري والثاني أحميد حومة، شمل نقاشا جيدًا وناضجًا وإن لم ينته بنتيجة”.

وأردف أن “النقاش لا يزال قائمًا حول موضوع عقد جلسة لأعضاء مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة”.

وتابع؛ “ربما لازالت الجدلية ذاتها ولكن الأساس أو الأهم أن هناك تفهما كبيرا من جميع النواب على ضرورة أن تنال الحكومة ثقتها من مجلس النواب وهناك إصرار على إنجاز ذلك”.

وحول تصريح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة بأنه سيتم عرض التشكلية الوزارية اليوم الخميس على مجلس النواب، قال إنه “سيتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية وتقديمها لمجلس النواب ثم بعد ذلك على مجلس النواب إعلان عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة خلال 3 أيام، وهذا ما تنص عليه اللائحة وفق المادة 179”.