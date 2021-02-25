السايح يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابادل مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا وفق المعطيات السياسية الراهنة، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها في ترسيخ المسار الديمقراطي.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية بحث الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوربي عبر مشروع بيبول الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدى التعاون مع البعثة في مراقبة الانتخابات، والاستفادة من التجربة الدولية في هذا المجال.