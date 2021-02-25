على قدم وساق.. تجهيزات لتشغيل مطار الأبرق الدولي

أفاد مسؤولو مطار الأبرق الدولي، أن أعمال تجهيز المطار تسير على قدمٍ وساقٍ، بعد مُناشدات من مواطنين في منطقة الجبل الأخضر؛ بضرورة إعادة تشغيله.

ولا زال المواطنون في الجبل الأخضر يُعانون الكثير جراء الإغلاق المستمر لمطار الأبرق الدولي، مع وجود مُطالبات ووقفات للمجتمع المدني تُطالب بعودة الرحلات من جديد.

وبعد الصيانة الأخيرة، التي أجريت له خلال العام الماضي؛ كان الجميع ينتظر افتتاح المطار، ولكن لأسباب أمنية، كما قال المسؤولون؛ لم يتم تسيير الرحلات الداخلية والخارجية فيه، وفي المقابل، يرى الناس إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة التي تقلّ المسؤولين، في كل أيام الأسبوع.

ويُعتبر مطار الأبرق الدولي متنفسًا وحيدًا للمنطقة الممتدة من “درنة إلى المرج”، وسيرفع تشغيله كثيرا من المتاعب عن كاهل المواطن البسيط الذي يُعاني الأزمات.

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