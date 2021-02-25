الطبقلي: سنحضر جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة سواء برئاسة عقيلة صالح أو نائبيه

أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبقلي أنهم سيحضرون جلسة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أينما تكون سواء برئاسة عقيلة أو نائبيه.

وقالت الطبقلي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، “إذا كانت سرت جاهزة سنذهب لحضور الجلسة أينما تكون لأداء دورنا؛ لأن الوضع لا يحتمل التأجيل أو المماطلة والتعطيل”.

وأضافت أن المجتمع الدولي يريد منح الثقة لحكومة الدبيبة عن طريق جلسة يرأسها عقيلة صالح، معتبرة أن تقديم الدبيبة تشكيلته الحكومية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ يعد تجاوزا لمخرجات اجتماع صبراتة، وفق قولها.