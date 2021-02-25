“بالتمر والسايح” يبحثان الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر

بحث رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح؛ الاستعدادات للانتخابات، المقررة في ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع، حضره عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وشهد مناقشة جملة من المقترحات الخاصة بتطوير وتحديث سجل الناخبين، وتزويد المفوضية بقاعدة بيانات المستهدفين من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل كناخبين خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأكد “بالتمر” على التعاون مع المفوضية، وتذليل الصعوبات أمام كافة المواطنين؛ لتوسيع قاعدة المشاركة، بما يضفي على الانتخابات أعلى درجات المصداقية.

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