«الهيئة الطرابلسية»: ندعم الحكومة الجديدة للوصول إلى«انتخابات ديسمبر»

أفادت ما تعرف بـ”الهيئة الطرابلسية”، اليوم الخميس، بأن أعضاء الهيئة الطرابلسية ومنظمات المجتمع المدني وأعيان وحكماء وبعض من بلديات طرابلس الكبرى، التقوا أمس الأربعاء مع رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد دبيبة.

وقالت الهيئة الطرابلسية، في إيجاز صحفي لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللقاء جاء من أجل دعم الحكومة الجديدة والتأكيد على أهمية الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في شهر ديسمبر من العام الجاري.

وكان عبد الحميد الدبيبة قال، في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أسعدني الاتصال الذي أجريته اليوم مع السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” الذي أبدى سعيه الجاد لدعم حكومة الوحدة الوطنية ولمخرجات الحوار الليبي وحرصه على الدفع قدما نحوا التئام باقي مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي بشكل نهائي.

ومن المقرر، أن يعلن رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، اليوم الخميس، بعد الانتهاء من حسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب السيادية التي عرقلت الإعلان عن الحكومة.