لودريان لـ “الدبيبة”: ندعم خارطة الطريق الليبية وتشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر خلالها لودريان عن دعمه لخارطة الطريق الجديدة وتشكيل الحكومة وفق مخرجات الحوار السياسي.

وأوضحت إدارة الإعلام بالحكومة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الدبيبة أعرب عن سعادته بالدعم وقال إنه يأمل أن يساعد ذلك الدعم الدولي في الوصول بالبلاد إلى حالة من الاستقرار والتنمية في القريب العاجل

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