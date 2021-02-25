الليبية للإعلام: حظر استخدام اسم ليبيا في أسماء وسائل الإعلام الخاصة

أعلنت المؤسسة الليبية للإعلام، اليوم الخميس، إصدار قرار يقضي بحظر استخدام اسم ليبيا أو الليبية في الاسم الرسمي لكافة الجهات والشركات الإعلامية الخاصة غير المملوكة للدولة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس المؤسسة.

وبحسب نص القرار الصادر عن رئيس المؤسسة “محمد عمر بعيو”، فأن القرار يلزام القنوات المرئية والمحطات المسموعة التي تستخدم تسمية تحتوي على كلمة ليبيا أو الليبية بإعادة التسمية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من صدور القرار، كما نص القرار في مادته الثالثة بإلزام القنوات المرئية والمحطات المسموعة الليبية والأجنبية التي تبث من ليبيا أو تتخذ مكاتب لها في أي مدينة ليبية بتقديم مستنداتها القانونية والحصول على الموافقة على البث والعمل من المؤسسة الليبية للإعلام وفق الضوابط والرسوم المحددة.