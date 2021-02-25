نائب يتوقع حصول حكومة الدبيبة على 100 صوت في جلسة منح الثقة

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، اليوم الخميس، إن هناك 84 نائبًا وقعوا على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي من المقرر عرضها على مجلس النواب لمنحها الثقة.

و أكد الدرسي في تصريحات صحفية، أن عدد توقيعات منح الثقة للحكومة الجديدة داخل مجلس النواب سيتجاوز الـ100 نائب، موضحا أن المطلوب لمنح الثقة هو 90 صوتا بواقع “50+1”.

وأشار الدرسي إلى أن أعضاء مجلس النواب وافقوا على عقد جلسة منح الثقة في مدينة سرت، لافتا إلى أن المبادرات السياسية جاءت بعد الأزمة التي شهدتها البلاد ما أدى إلى ظهور الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة وحسم تلك المسألة بدعم المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز للأطراف الليبية والوصول لهذه التفاهمات بعد مبادرة القاهرة.

وقال الدرسي إن هناك بعض البنود التي تحتاج لتطمينات من المجتمع المدني في الداخل الليبي، حول وجود الحكومة التنفيذية والمجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة السيادية في العاصمة المؤقتة سرت، مشيرا إلى أنهم لا يعلمون ما قد يحدث في الأيام المقبلة في طرابلس.

وأوضح الدرسي أن ما يحدث الأن هو آخر فرصة لليبيا والليبيون، لتعود ليبيا كما كانت سابقا وتنتهي قصة الحروب والدماء والانقسام السياسي، والخروج من تلك الأزمة، قائلا إن الجميع مستبشر بما يحدث الآن”.

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