الفيتوري: الأمم المتحدة وليبيا .. ومتلازمة وضع العربة أمام الحصان

خصص الصحفيو السياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في الصراع الليبي، مسلطا الضوء على أسباب فشل المؤسسة الدولية في إنهاء الصراع في البلاد.

واستهل الفيتوري مقاله بقول بصفتها الهيئة الدولية المنوط بها السلام العالمي والأمن والوساطة في النزاعات في جميع أنحاء العالم شاركت الأمم المتحدة في الصراع الداخلي في ليبيا منذ البداية.

وجاء هذا التدخل سريعًا وعلى عجل إلى حد ما وبطريقة غير حكيمة منذ اليوم الأول. وعلى مر السنين أصبحت الأمم المتحدة جزءًا من الصراع بدلاً من أن تكون الوسيط المعتاد المحايد والمقبول على نطاق واسع من قبل جميع الأطراف المحلية كما ينبغي أن تكون.

وبعد 11 يومًا فقط من اندلاع الاضطرابات المدنية ضد حكومة الرئيس الراحل معمر القذافي في شرقي ليبيا في 15 فبراير 2011 تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1970 الذي يفرض حظرًا على الأسلحة ويحيل القذافي وابنه ورئيس مخابراته إلى المحكمة الجنائية الدولية متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ولا تزال الأمم المتحدة لا تعرف الحقائق حول ما حدث بالفعل.

أرادت قوى الأمم المتحدة الرئيسية الإطاحة بالقذافي باسم إنفاذ قرارات الأمم المتحدة ضد حكومته. لقد كان خطأ كبير من جانب الأمم المتحدة أن تنحاز إلى جانب واحد في الصراع الداخلي في البلاد. لكن الأمم المتحدة كانت تمضي قدمًا مبنية على خطأها وتورط بشكل أعمق في الفوضى الليبية دون أي استراتيجية خروج واضحة ناهيك عن حل دائم.

وعندما انتصر المتمردون في الحرب بفضل حملة القصف الجوي المكثفة لحلف شمال الأطلسي، وبسرعة مماثلة في سبتمبر 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2009 بإنشاء بعثة الدعم في لييبيا دون استراتيجية مدروسة. لدور وأهداف هذه البعثة.

لقد كانت محاولة فاشلة لإنشاء ليبيا ديمقراطية وسلمية.

وخلص الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي إلى أن الانتخابات السريعة ستكون أفضل حل لليبيا ويجب إجراؤها في أقرب وقت ممكن. جرت الانتخابات في يونيو 2012 لكن تم نسيان المصالحة كأساس لمستقبل ليبيا. وما احتاجته ليبيا آنذاك هو حكومة انتقالية لمدة عام آخر على الأقل لجمع الأسلحة وتفكيك الميليشيات وإطلاق عملية مصالحة وطنية قبل أي انتخابات. ومن الواضح أن العربة هنا وضعت أمام الحصان.

وبشكل غير مباشر ساعد هذا الميليشيات على الحفاظ على النفوذ مما أعاق أي عملية ديمقراطية سلمية في المستقبل.

وبحلول نهاية عام 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي ستة قرارات بشأن ليبيا، لكن لم يتم تعزيز أي منها بما يكفي لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالمصالحة الوطنية ونزع سلاح الميليشيات. وفي الخلفية لم يتوقف القتال في البلاد أبدًا، لكن الحرب كانت لامركزية على مستوى المدينة والقبلية مع القليل من التقارير الإعلامية السائدة.

وفي أكتوبر 2012 أجبرت الميليشيات المسلحة البرلمان المنتخب على التصويت إضفاء الشرعية على غزو بني وليد جنوب غربي طرابلس. ونزح أكثر من 60 ألف شخص مع سقوط مئات الضحايا المدنيين. لم تستطع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فعل الكثير باستثناء مراقبة إراقة الدماء.

وفي السنوات اللاحقة استمر تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في التوسع ولمس كل جانب من جوانب الحياة وابتعد بثبات عن هدفها السياسي الأصلي المتمثل في تحقيق الاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب ووضعها على المسار الصحيح نحو الديمقراطية.

وبحلول عام 2014 أصبحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حكومة أمر واقع أكثر من كونها مهمة سياسية مساعدة. ودفعت باتجاه إجراء انتخابات تشريعية وطنية أخرى في بلد مقسم بدون دستور. وفشلت انتخابات يونيو 2014 في تحقيق أي فائز حاسم مما أشعل فتيل حرب أخرى.

وبين 2014 وأواخر 2015 كان لليبيا سلطتان متنافستان: الحكومة المعترف بها والمنتخبة من قبل الأمم المتحدة ومقرها في البياضة في الشرق ، وحكومة طرابلس المعروفة باسم حكومة الإنقاذ الوطني. كان غطاء لعناصر عنيفة تنتمي إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة المحظورة سابقا.

وفي الخلفية واصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها لإخراج ليبيا من الظلام، لكن كل ما كان بإمكان هيئة الأمم المتحدة فعله حقًا هو محاولة المفاوضات بينما كانت البلاد تغرق بالأسلحة. واكتسبت الميليشيات المحلية المزيد من الموارد مما وسع سيطرتها.

وفي ديسمبر 2015 قادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المفاوضات التي أسفرت عن الاتفاق السياسي الليبي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. كان من المفترض أن تتولى حكومة الوفاق الوطني السلطة لمدة أقصاها عامين إذا وافق عليها البرلمان. لكن قبل حدوث أي من ذلك ارتكب مجلس الأمن خطأً آخر بإصداره القرار 2259 بالاعتراف بحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا وسحب اعترافها بالحكومة المنتخبة في البياضة. رفض البرلمان حكومة الوفاق الوطني مرتين لكنها لا تزال في السلطة حتى اليوم.

وجعل هذا المصالحة أكثر صعوبة مما أدى إلى اندلاع حرب أخرى أكثر دموية ومدمرة عندما أمر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني اللليبي في أبريل 2019 بمهاجمة طرابلس في محاولة لإسقاط حكومة الوفاق الوطني.

وبحلول ذلك الوقت كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متورطة بشدة في الشؤون الداخلية الليبية وأصبحت “نقطة انطلاق” لجميع أنواع المشاكل في بلد منهار. أدى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي في عام 2019 باقتراح تقسيم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى كيانين: أحدهما للقضايا الإنسانية والآخر للمخاوف السياسية.

أضاف هذا طبقة بيروقراطية أخرى غير ضرورية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مما أجبرها على زيادة مواردها البشرية والمالية دون فائدة تذكر لليبيا البلد الذي من المفترض أن تساعده.

والأسوأ من ذلك في نوفمبر الماضي أنشأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هيئة جديدة غير دستورية وغير منتخبة تسمى منتدى الحوار السياسي الليبي . وباستثناء عدد قليل لا تتألف هذه مجموعة المكونة من 75 عضوًا من مسؤولين منتخبينفهم ليسوا منتخبين ولا يمثلون البلد. علاوة على ذلك يتمتع منتدى الحوار السياسي الليبي بسلطة تسمية رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي لليبيا، وهو ما فعله في 5 فبراير. يجب على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة البرلمان.

والمثير للدهشة أن مجلس الأمن الدولي أصدر في 9 فبراير بيانا يرحب بهذا “الإنجاز”. كما حث السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة على الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة. لا يبدو أن أحدًا في كل من مجلس الأمن الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يشير إلى أن هذا المسؤول التنفيذي المعين حديثًا لن يصبح تنفيذيًا مؤقتًا إلا بعد أن يوافق عليه البرلمان – وليس قبل ذلك – كما يشير بيان مجلس الأمن الدولي. ومرة أخرى تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتجاوز أي إجراءات ديمقراطية واجبة.

والأسوأ من ذلك إذا فشل البرلمان المنقسم في الموافقة على الحكومة الجديدة عند تشكيلها، فإن منتدى الحوار السياسي الليبي لديه السلطة النهائية للموافقة عليها، كما تمليه وثيقة خارطة الطريق الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهي الإطار المرجعي الوحيد. ما هو غير واضح هو ماذا سيحدث إذا رفض المنتدى نفسه الحكومة. لا تذكر خارطة الطريق شيئًا عن مثل هذا الاحتمال باستثناء أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة لتبقى.

” style=”height: 497px;”>