«بعيو»: ممنوع اسم ليبيا على القنوات الخاصة إلا بموافقتي

أصدر محمد بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق، قرارا بحظر استخدام اسم ليبيا كاسم رسمي لكافة الجهات والشركات الإعلامية الخاصة غير المملوكة للدولة إلاّ بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس المؤسسة الليبية للإعلام.

وبحسب القرار رقم 50 لسنة 2021 بشأن حظر استخدام اسم الدولة في وسائل الإعلام الخاصة، في مادته الأولى والتي نصت على حظر استخدام اسم ليبيا أو الليبية في الاسم الرسمي لكافة الجهات والشركات الإعلامية الخاصة غير المملوكة للدولة إلاّ بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس المؤسسة الليبية للإعلام.

ونصت المادة الثانية، على إلزام القنوات المرئية والمحطات المسموعة التي تحتوي اسم ليبيا أو الليبية بإعادة التسمية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من القرار.

كما نصت المادة الثالثة، على إلزام القنوات المرئية والمحطات المسموعة التي تبث من ليبيا، أو تتخذ مقرات لها في أي مدينة ليبية، بتقديم مستنداتها القانونية والحصول على الموافقة على البث والعمل من المؤسسة الليبية للإعلام وفق الضوابط والرسوم المحددة.