المبادرة الليبية الإنتقالية تركب مضخات الشفط لشبكة الصرف بسبها

أخبار ليبيا24
شرعت المبادرة الليبية الإنتقالية بسبها صباح اليوم في تركيب عدة مضخات شفط على عدة نقاط بشبكة الصرف الصحي بالمدينة، وذلك بعد اتفاق توصلت إليه مع المجلس البلدي ومخاتير المحلات والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، يتم خلاله تركيب ثمانية مضخات للمساعدة في شفط المياه ومنع طفح الصرف الصحي في عدة نقاط منها حي المهدية الذي يضم عدة شوارع حيوية بالمدينة
وقال مختار محلة حي المهدية بسبها علي القايدي، إن تركيب المضخة سيدفع باتجاه حلحلة أزمة طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء الأكثر شعبية و اكتظاظا بالمدينة، والتي كانت تطفح خاصة في فترات تكرار انقطاعات الكهرباء عنها لساعات طويلة سيما خلال فترة الصيف.
وأكد ان عمليات التنظيف التي تنظمها شركة النظافة العامة ستتواصل في كل الأماكن التي سيقع فيها تركيب مضخات الصرف الصحي والتي بلغ عددها ثمانية مضخات.
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