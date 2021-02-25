“امغيب” لـ”218″: المُحاصصة والترضية تحديات تُواجه “الدبيبة”

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن انعقاد مجلس النواب في جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة؛ يحتاج، أولاً، إلى الاتفاق على اختيار مدينة لعقد هذه الجلسة، واعتبر أن مدينة سرت هي الأنسب.

وأشار “امغيب” في تصريح لـ”218″ إلى أن هناك تحدياتٍ كبيرةً تُواجه “الدبيبة” في تشكيل حكومته؛ أبرزها المُحاصصة والترضية.

وعن تصريح “الدبيبة” بخصوص الانتقال إلى الخيار الثاني، وهو أخذ الثقة من لجنة الحوار؛ قال “امغيب” إن الأكثر قانونية وشرعية أن يمنح مجلس النواب الثقة، لكن في حال عدم الاجتماع؛ فإن منح الثقة يرجع للجنة الحوار 75، كما أعلنت البعثة الأممية.

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