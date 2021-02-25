بعد التخطيط للاغتيال.. فنوش: باشاغا يعيش حالة هوس سلطوي

هاجم المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأكد فنوش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن باشاغا يعيش حالة هوس سلطوي ولم يعد يتصور نفسه مواطنا عاديا، مشيرا إلى أنه غير قادر على أن يقوم بأي شيء إذا ما فقد نفوذه.

وتشهد منطقة غرب ليبيا حالة من التصعيد بعد إعلان تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال أعتبرها مراقبون أنها محاولة من باشاغا للتسويق لنفسه بعد خسارته في رئاسة الحكومة الجديدة ولأنه مُغرم بالتخطيط، ويجيد رسم المشهد المحيط به، ومنذ انتخاب سلطة تنفيذية جديدة غاب هو عنها، يسعى باشاغا، لإظهار ما يؤكد أنه بات رقماً صعباً في معادلة الحكم في ليبيا.

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