جرحى “بركان الغضب” في تركيا: نطالب بجوازات سفر خاصة كعائلات الدبلوماسيين

نظم جرحى المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام القنصلية الليبية بتركيا، معلنين عددا من المطالب ومنحوا مهلة 3 أيام لتحقيقها وإلا سيصعدون من ردود أفعالهم بكل الوسائل المتاحة، على حد قولهم.

وقال الجرحى في بيان لهم رصدته “الساعة 24”: “نحن جرحى بركان الغضب ضحينا بأنفسنا وأطرافنا من أجل الدفاع عن عاصمتنا الحبيبة طرابلس، نرفض وندين بشدة من تاجروا بدمائنا واستغلوا ملفنا في تحقيق مكاسبهم المادية والسياسية”.

وأعلن المحتجون من جرحى الوفاق عن عدد من المطالب، أولها الاستقلالية المالية والإدارية للطب الميدني بالمنطقة الغربية والوسطى، “حتى يتم تحقيق حقهم المشروع في علاج الجرحى دون إقصاء أو تقصير” على حد قولهم.

كما طالبوا بإيقاف كامل للجنة الرئيسية في تركيا ومحاسبة من تعدوا على الجرحى حسب القانون الجنائي، وتغيير اللجان بالكامل، والإسراع باستخلاص تأشيرات للجرحى والحالات المستعصية ووضع حل جذري لهم، واستخراج جوازات سفر خاصة كعائلات الدبلوماسيين.