مصرع 41 مهاجرا غرقا بينهم نساء وأطفال قبالة السواحل الليبية

لقي ما لا يقل عن 41 شخصا مصرعهم شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية انطلاقا من ليبيا

وتمكنت سفينة تجارية من إنقاذ حوالي 70 مهاجرا آخرين كانوا على متن نفس القارب، ونقلتهم إلى جزيرة صقلية.

وأوضحت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك أن القارب كان يحمل 120 مهاجرا، مشيرة إلى أن القارب غادر ليبيا في 18 فبراير

وبحسب الشهادات التي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدأت المياه تتسرب إلى داخل الزورق بعد 15 ساعة تقريبا على إبحاره، وقضى ثمانية أشخاص قبل أن تصل سفينة تجارية للمساعدة.

وأفاد البيان بأن في تلك الساعات، لقي ستة أشخاص مصرعهم بعد سقوطهم في الماء، بينما حاول اثنان آخران السباحة إلى قارب شوهد من مسافة بعيدة، لكنهما غرقا أيضا.

وأشار البيان إلى أنه بعد حوالي ثلاث ساعات من غرق الأشخاص الثمانية، “اقتربت سفينة تجارية (Vos Triton) من القارب لتنفيذ عملية إنقاذ، ولكن في العملية الصعبة والحساسة فقد العديد من الأشخاص حياتهم”.

واصطحبت السفينة التجارية الناجين إلى ميناء بورتو إمبيدوكلي في جزيرة صقلية الإيطالية. وجمعت الوكالة الأممية “شهادات مفصلة” عن غرق المركب من 77 ناجيا.

وبحسب البيان المنشور أمس الأربعاء، لم تتمكن طواقم السفينة من انتشال سوى جثة واحدة فقط. ومن بين المفقودين ثلاثة أطفال وأربع نساء، إحداهن والدة رضيع نقل إلى شواطئ جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

يشار إلى أن مفوضية اللاجئين قد أكدت أنه لا يكاد يمر يوم دون غرق أو اعتراض أو إنقاذ قوارب للهجرة غير الشرعية قبالة الشواطئ الليبية، مضيفة أنه منذ بداية العام فُقد 159 مهاجرا حياتهم في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

ويتعرض المهاجرون غير الشرعيين في مناطق غرب ليبيا للتنكيل والخطف والقتل والاستعباد من المليشيات والتي تعتبرهم مصدر دخل رئيسيا لتمويل أنشطتها الإرهابية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24