السائح يبحث مع سابادل مستجدات العملية الانتخابية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة.

وأوضحت المفوضية في بيان على موقعها الإلكتروني ” فيسبوك” اليوم الخميس، أن االقاء جاء في إطار «دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا»، حيث تناول مستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها،

كما تطرق الاجتماع إلى الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوربي عبر مشروع «بيبول»، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدى التعاون مع البعثة في مراقبة الانتخابات، والاستفادة من التجربة الدولية في هذا المجال.

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