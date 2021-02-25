السايح يبحث مع السفير الأوروبي جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات

بحث السايح مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو سابادل، مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها في ترسيخ المسار الديمقراطي.

جاء ذلك خلال اجتماع السايح بسفير الاتحاد الأوروبي بديوان مجلس المفوضية، والذي جاء في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا.

وبحث الجانبان الدعم الفني والاستشاري المقدم من بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع بيبول الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدى التعاون مع البعثة في مراقبة الانتخابات، والاستفادة من التجربة الدولية في هذا المجال.

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