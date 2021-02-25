أوحيدة: الحكومة الجديدة “حكومة محاصصة” تتماشى مع الوضع الراهن

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، اليوم الخميس، إن الحكومة الجديدة هي حكومة محاصصة تتماشى والوضع الراهن، مشيرا إلى أنه يتمنى منها أن تكون حكومة سلام ومصالحة.

وأكد أوحيدة في تصريحات صحفية، أن النواب سيذهبون إلى سرت أو اي مكان تعلنه رئاسة مجلس النواب لإعطاء الثقة للحكومة لإنجاز مهمتها موضحا أن هناك مناورة لعدم إعطاء الحكومة الثقة، مؤكدا أنهم لن يكونوا معرقلين لها.

وأشار أوحيدة أنهم ينادوا بأن تكون الحكومة الجديدة «تكنوقراط» مختصرة ومفصلة على الأزمة التي نعاني منها الآن وفق خارطة الطريق التي نص عليها اتفاق جنيف حتى تنجز بعض المهام المطلوبة منها الآن لوضع حد للفساد وإيصالنا للانتخابات في الموعد المحدد، قائلاً إنه لا ينبغي لها أن تكون حكومة خدمات ولكن عليها أن تكون حكومة حل أزمة الوضع المختنق الذي يعاني منه المواطن الآن”.

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