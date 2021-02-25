استئناف العمل بمقر المختبر الطبي في بني وليد

أكد الناطق باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، محمد أبوالنيران استئناف العمل بالمختبر الطبي الخاص بتحليل عينات فيروس كورونا بعد صيانة وتركيب كابل كهربائي جديد مساء أمس الأربعاء للمقر.

وأوضح أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن فريق التقصي والاستجابة السريعة أخذ 140 مسحة من للتحليل ظهر اليوم الخميس وستكون نتائجها جاهزة مساء اليوم، محذرا من زيادة عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل المدينة.

– سرقة كابل كهرباء رئيسي يغذي مقر مركز الرصد والمختبر الطبي ببني وليد

وتعرض كابل كهرباء رئيس يغذي مقر مركز الرصد والاستجابة السريعة والمختبر الطبي في بني وليد أمس الأربعاء، لعملية سرقة نفذها مجهولون مما أدى إلى انقطاع تام للتيار عن تلك الجهات وتوقف العمل بها.

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