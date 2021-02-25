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مفوضية اللاجئين: توزيع مساعدات على 1300 نازح من درنة

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن توزيع مساعدات على أكثر من 1300 نازح ليبي من مدينة درنة والمقيمين في مدينة مصراته وضواحيها.

وبينت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها وشريكة ليبية قامت بدعم من حركة الكشافة الليبية بتوزيع مواد شتوية على أكثر من 1,300 ليبي نازح من مدينة درنة والمقيمين في مدينة مصراتة وضواحيها وتشمل المساعدات ملابس موسمية ومصابيح شمسية وسخانات وبطانيات ومراتب ومجموعات النظافة وحفاضات الأطفال.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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