“سيالة” يُطالب “حقوق الإنسان” بالنظر في لجنة تقصّي الحقائق

طلب وزير خارجية حكومة “الوفاق”، محمد الطاهر سيالة، من مجلس حقوق الإنسان؛ النظر في مسألة تعيين لجنة تقصّي الحقائق، وتذليل الصعوبات التي حالت دون بدء مهامها، ميدانيًا.

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة “46”، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ نوّه “سيالة” بأهمية تضافر الجهود للحدّ من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأكد أن واقع الحال في ليبيا يتطلّب العمل للحفاظ على مخرجات حوار برلين، والمضيّ قدمًا للخروج من المرحلة الانتقالية، عبر الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

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