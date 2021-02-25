نصية: أعضاء منتدى الحوار يتدخلون في تشكيل الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

أكد عضو مجلسالنواب عبد السلام نصية أن أعضاء منتدى الحوار السياسي يتدخلون في تشكيل الحكومة لدرجة أن بعضهم يتصرف بدلا عن رئيس الحكومة.

وقال نصية في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ما لفت انتباهنا أثناء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي هو التدخل الكبير لأعضاء المنتدى السياسي في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتصرف البعض منهم بدلا عن رئيس الحكومة المكلف وخاصة أولئك الذين قامو بتزكية القائمة أثناء عملية تشكيل الحكومة، حتى أصبح مصطلح جماعة 17 يتردد كثيرا، وأصبح تسمية أعضاء الحكومة يتم عن طريقهم في عملية ابتزاز لا يمكن السكوت عنها”.

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وأضاف نصية أن “تصرف جماعة 17 أو من صوت للقائمة الفائزة يوحى كأن منتدى الحوار السياسي انقسم إلى حزبين وأن القائمة الفائزة يمثل أصحابها الحزب الفائز أو الحاكم الأمر الذي يخرج عملية الحوار السياسي عن مسارها الصحيح ويقود إلى حالة من الاستقطاب الحاد وفساد التوافق نحن في غنى عنها”.

وأردف نصية “نناشد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المكلف وكذلك رئيس الحكومة والمبعوث الاممي تدارك الأمر بسرعة وتوجيه خطاب واضح لا لبس فيه أن منتدى الحوار السياسي مكلف بإنتاج السلطة التنفيذية لكل الليبين وأن مهمة أعضاء المنتدى السياسي انتهت بانتهاء انتخاب السلطة التنفيذية وعليهم العمل على باقي النقاط ولا دخل لهم بكيفية تشكيل الحكومة”