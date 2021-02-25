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المنفي يؤكد دور الشباب في تحقيق المصالحة الوطنية

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال زيارته اليوم الخميس لجامعة طرابلس رفقة نائبه موسى الكوني على الدور المهم لشريحة الشباب وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة في المرحلة القادمة

وأشار المنفي إلى ضرورة الاستعانة بالكفاءات وأخذ الإستشارات من الخبراء بجامعة طرابلس من حملة المؤهلات العلمية.

وهنأ رئيس وأعضاء هيئة التدريس جامعة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي ونائباه ورئيس الحكومة لانتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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