أبو بكر بعيرة: تقديم الدبيبة تشكيلة حكومته لعقيلة صالح ليس تجاوزا لمخرجات صبراتة

أكد عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، أن تقديم رئيس الحكومة المعين عبد الحميد الدبيبة تشكيلته الوزارية لمجلس النواب بطبرق برئاسة عقيلة صالح لا يعد تجاوزا لمخرجات جلسة صبراتة؛ لأنها كانت تشاورية، ولم تكن جلسات رسمية، ولم تصل إلى رأي محدد.

وأوضحت بعيرة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن آخر جلسة للنواب في صبراتة تضمنت إعطاء مهلة للجنة ” 5+5 ” لتقديم رأيها حول إمكانية عقد جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت، وأعتقد أنها وافقت على أن تعقد الجلسة هناك.

وأضاف أن النواب المجتمعين في صبراتة أكدوا ذهابهم لجلسة سرت إذ تمت الدعوة لها في سبيل تمرير الحكومة، مشيرا إلى أنه لم يتفق على عقد جلسة في غدامس أو غات، مبينا أن التحضيرات تجري على قدم وساق لعقدها في سرت.

ورأى بعيرة أن هناك خلافا بين عقيلة صالح ونائبيه، وعدم اتفاق في الرأي؛ لأنهما يعملان في طرابلس وهو في بنغازي، معربا عن أمله في التئام المجلس لمنح الثقة للحكومة؛ لأن ظروف البلاد تستدعي أن تمنح الثقة لها؛ لكي نسير إلى الأمام، حسب تعبيره.

وبخصوص مطالبة بعض النواب تقلد مناصب في تشكيلة الدبيبة، رأى بعيرة “أن هذا حقهم كأي مواطن ليبي وأن هناك منهم من يرى أن لديهم الأحقية في تقلد هذه المناصب وخدمة الوطن من خلالها”.