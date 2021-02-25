جولة تفقدية في عدد من مدارس التعليم الأساسي والمتوسط في الزهراء

قامت مديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم، سمية راشد، رفقة مراقب التعليم ومديري المكاتب بمراقبة تعليم الزهراء، بجولة تفقدية داخل عدد من مدارس التعليم الأساسي والثانوي.

حيت تم خلال هذه الزيارة متابعة الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب من فيروس كورونا، من حيث التباعد الجسدي، والتعقيم، وارتداء الكمامات، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة إن وجدت.

وتم خلال هذه الجولة مناقشة عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه العملية التعليمية في بعض المدارس، كنقص المعلمين والمعلمات في بعض المواد، والعمل على معالجتها.

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