المنفي والكوني يزوران جامعة طرابلس ويلتقيان عمداء الكليات

زار رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، اليوم الخميس، جامعة طرابلس، حيث كان في استقبالهم رئيس وعمداء كليات الجامعة.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي إن رئيس وعمداء كليات جامعة طرابلس رحبوا في مستقل اللقاء بالمنفي والكوني لزيارتهم لإحدى منارات العلم في ليبيا وأكبرها وهي جامعة طرابلس.

وأكد المنفي خلال كلمته أثناء اللقاء على الدور المهم لشريحة الشباب وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة في المرحلة القادمة. مشددا على ضرورة الاستعانة بالكفاءات وأخذ الاستشارات من الخبراء بجامعة طرابلس من حملة المؤهلات العلمية.

من جهتهم هنأ رئيس وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المختارون من قبل ملتقى الحوار السياسي بمناسبة اختيارهم لقيادة السلطة التنفيذية الجديدة.

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