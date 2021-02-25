حفل تخريج متدربات مركز تدريب المرأة في غدامس

شهدت بلدية غدامس إقامة حفل تخريج الدفعة الأولى من متدربات مركز تدريب المرأة في مجال الخياطة والتفصيل، بحضور عميد بلدية غدامس، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وألقى العميد كلمةً مختصرةً شجعّ من خلالها الجميع على العمل والاعتماد على النفس من أجل بناء مستقبل زاهر، كما أشاد في كلمته بمنظمة giz التي دعمت المشروع، وإدارة المركز التي بذلت الغالي والنفيس للوصول بالمركز لهذا التطور.

وأكدّ العميد على أنّ المركز أصبح مثالاً يحتذى به بالنسبة لباقي المراكز المشابهة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.

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