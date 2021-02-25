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حفل تخريج متدربات مركز تدريب المرأة في غدامس

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بلدية غدامس إقامة حفل تخريج الدفعة الأولى من متدربات مركز تدريب المرأة في مجال الخياطة والتفصيل، بحضور عميد بلدية غدامس، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وألقى العميد كلمةً مختصرةً شجعّ من خلالها الجميع على العمل والاعتماد على النفس من أجل بناء مستقبل زاهر، كما أشاد في كلمته بمنظمة giz التي دعمت المشروع، وإدارة المركز التي بذلت الغالي والنفيس للوصول بالمركز لهذا التطور.

وأكدّ العميد على أنّ المركز أصبح مثالاً يحتذى به بالنسبة لباقي المراكز المشابهة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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