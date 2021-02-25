تحسبا لكورونا.. تطبيق الحظر التام على مدينة هون

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2021

أصدرت بلدية هون اليوم الخميس قرارا يقضي بالحظر التام على المدينة بدء من اليوم الخميس تحسبا لفيروس كورونا.

وبحسب قرار رئيس الفرع البلدي هون رقم 4 لسنة 2021 فإن الإغلاق يشمل جميع المحلات والمطاعم والمقاهي والمدارس والكليات والمعاهد التقنية الخاصة والعامة وصالات الرياضة والمنتزهات والمساجد وصالات المناسبات والأسواق الكبرى.

يستثنى من الإغلاق محلات المواد الغذائية الصغيرة ومحلات الخضروات واللحوم والمخابز ومحلات بيع مياه التحلية على أن يتم الفتح والإغلاق من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 مساء وعلى أن يلتزم أصحاب المحلات بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة الموصى بها من قبل اللجنة الطبية الاستشارية.

وأكدت البلدية أن من يخالف تطبيق القرار سيتعرض لغرامات مالية.