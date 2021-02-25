أبونجيم: بعض النواب ضغطوا على الدبيبة لتولى مناصب وزارية

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، علي أبو نجيم، إنه من المفترض أن تشكل الحكومة بالتشاور مع أعضاء لجنة الحوار وتعتمد من مجلس النواب، مطالبا بأن لاتنتهي مهمة ملتقى الحوار عند تشكيل المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.

وأكد أبو نجيم في تصريحات صحفية، أن الحكومة الجديدة إذا لم تعتمد من مجلس النواب فستعتمد من لجنة الحوار السياسي، مبينا أن ملتقى الحوار السياسي يمتلك كل الخيارات فيمكن منح الثقة للحكومة أو تغييرها أو رفضها.

وتابع أبو نجيم أن هناك بعض أعضاء من مجلس النواب قد ضغطوا للتأثير على رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، لتولي مناصب وزارية.

وأوضح أبو نجيم أن تشكيل الحكومة تم عن طريق اختيار الأسماء المرشحة من دوائر أعضاء مجلس النواب.

وأكد أبو نجيم أنه إذا ثبت أن الحكومة مكونة من 29 وزيرا و58 وكيلا فقد شُكّلت لغرض الترضية، مطالبا بتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي من مجلس الأمن لكي تحصل على الحصانة الدولية.

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