“تعليم سبها”: إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين بسبب كورونا

قررت مراقبة التعليم سبها إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين بسبب تردي الوضع الوبائي لجائحة كورونا، داعية الجميع للتقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأعلنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بمراقبة سبها، في إيجاز لها نشرته عبر “فيسبوك”، ورصدته “الساعة 24″، أن القرار اتخذ استنادا على كتاب الرقابة الإدارية سبها بخصوص إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين، وكتاب البلدية المشار فيه إلى لجنة كورونا بخصوص إيقاف الدراسة لنفس المدة.

بدورها قالت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا بالبلدية في بيان لها: “يؤسفنا أن نبلغكم بأن الوضع الوبائي داخل المدينة خطير جداً ومن المتوقع أن يخرج عن السيطرة في أي لحظة”.

وأضاف البيان: “قامت اللجنة بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص بضرورة فرض إغلاق تام ولمدة أسبوعين لنتمكن من خفض معدل الإصابات وضمان استمرار عمل مراكز العزل والمحافظة على القطاع الصحي”.

وشددت اللجنة على ضرورة إيقاف كل النشاطات بما فيها المآتم والأفراح وكذلك المدارس والمساجد، بشكل عاجل.

ودعت اللجنة الجميع للتعاون معها من خلال التوعية والنصح والإرشاد.