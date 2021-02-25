الهيئة الطرابلسية تعلن دعمها لحكومة الدبيبة وتؤكد على أهمية الوصول لانتخابات ديسمبر

أعلنت الهيئة الطرابلسية، اليوم الخميس، دعمها للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدة على أهمية الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في شهر ديسمبر من العام الجاري.

وقالت الهيئة في إيجاز صحفي نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أعضائها ومنظمات المجتمع المدني وأعيان وحكماء وبعض من بلديات طرابلس الكبرى، التقوا أمس الأربعاء، مع الدبيبة للتأكيد على دعمه.

هذا ومن المقرر أن يعلن الدبيبة تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، اليوم الخميس، بعد الانتهاء من حسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب السيادية التي عرقلت الإعلان عن الحكومة.

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